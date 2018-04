Sony anuncia smartphone feito para fotografar com pouca luz

São Paulo – A Sony apresentou, nesta segunda-feira (16), o seu primeiro smartphone com câmera dupla. Chamado Xperia XZ2 Premium, o novo modelo topo de linha da marca foi feito para tirar fotos de qualidade com pouca luz, de acordo com a fabricante.

Em vez de usar a câmera traseira dupla para oferecer ao usuário zoom sem a deterioração típica do zoom digital, a Sony implementou um sensor de 16 megapixels que registra as cores e outro, de 12 megapixels, que é monocromático. O ISO da câmera do Xperia XZ2 Premium pode ser ajustado para até 51.200 em fotos e para 12.800 em vídeos.

O smartphone, assim como a concorrência, também tem a capacidade de tirar retratos com o fundo da cena desfocado. Porém, o recurso só estará disponível no terceiro trimestre deste ano, por meio de uma atualização de software.

O novo aparelho da Sony chega ao mercado como o mais sofisticado da marca, rivalizando com iPhone X, Galaxy S9+ e P20+. Ele também substituiu o Xperia XZ2, que foi apresentado no Mobile World Congress, em Barcelona, realizado em fevereiro deste ano.

Fora suas câmeras, o XZ2 Premium tem 6 gigabytes de memória RAM, processador Snapdragon 845, tela de 5,8 polegadas com resolução 4K e bateria de 3.540 mAh. A câmera frontal do celular tem sensor de 13 megapixels e a Sony também diz que ela consegue registrar boas fotos em situações de baixa luminosidade.

Vale notar que, como o XZ2, o smartphone consegue registrar vídeos em câmera lenta gravados a 960 quadros por segundo (o normal seria 120 ou 240), ainda que seja por apenas seis segundos. Esse recurso também está presente no Galaxy S9+, da Samsung.

O preço do aparelho da Sony ainda não foi anunciado, mas ele chegará ao mercado “globalmente” em algum momento a partir de julho.