Sony anuncia lançamento do PlayStation 5 para 2020

São Paulo – A japonesa Sony anunciou que o PlayStation 5, próximo console de games da companhia, chegará para as lojas no final de 2020. Segundo a publicação no blog oficial da PlayStation pelo presidente Jim Ryan, o produto começará a ser comercializado entre as festas de fim de ano.

Para a revista Wired, dos Estados Unidos, a empresa informou que o novo dispositivo terá gatilhos (botões superiores do controle) que poderão transmitir uma maior sensibilidade para o jogador. Será mais fácil distinguir, pelo toque, um arco e flecha de uma metralhadora – e um retorno háptico, que aprimora o tato e apresenta sensações mais realistas para o usuário. Em vez de ter apenas um padrão de vibração, o controle terá vários.

Além das mudanças nos gatilhos, a Sony promete um novo controle para o PlayStation 5. No entanto, a empresa ainda não revelou imagens que mostram como ele será.

Por enquanto, essas são as principais informações divulgadas pela Sony. De acordo com Ryan, mais detalhes sobre o PlayStation 5 serão divulgados nos próximos meses.