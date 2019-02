Sony anuncia lançamento de Xperia Z4 no Japão

A Sony anunciou o lançamento do Xperia Z4, nova versão de seu smartphone topo de linha, no Japão. Assim como o tablet Z4, mostrado na Mobile World Congress em março, o Z4 não é tão diferente das versões anteriores do Xperia.

O aparelho tem 6,9 mm de espessura, pesa 144g, com corpo revestido de metal e vidro. A tela LCD tem 5,2 polegadas, a câmera é de 20,7 megapixels, bateria 2930mAh abastecendo um processador Snapdragon 810 2GHz 64-bit e memória RAM de 3 GB.

O telefone roda o Android 5.0 Lollipop e é resistente a água e poeira. Até agora, não foi anunciada uma versão compacta, como o Z3 possui.

Ainda não existe previsão de quando o aparelho pode ir para outras partes do mundo. O Z4 será lançado no Japão no meio de 2015, nas cores branca, preta, cobre e verde água.

Fonte: Sony