Sony amplia linha de TVs sem alto-falantes no Brasil

São Paulo – A Sony anunciou nesta quarta-feira (16) em seu evento anual de áudio e vídeo o lançamento da TV XBR OLED A8F, que tem som emitido pela tela. A tecnologia exclusiva da marca é chama Acoustic Surface e as ondas sonoras são emitidas pelo próprio display.

A tela de 55 ou 65 polegadas do aparelho tem tecnologia OLED, assim como em modelos da LG. A diferença deles em relação aos televisores com LED é que ela pode reproduzir tons de preto e cinza com mais definição de nuances e também promete imagens com bastante brilho por conta da tecnologia HDR (que, assim como nas fotos que você tira com o celular, combina níveis diferentes de exposição para oferecer melhor brilho e contraste, dependendo da cena).

Apesar de não haver alto-falantes na XBR OLED A8F, o som é emitido em sincronia com as imagens. Quando colocamos a mão sobre a tela, podemos literalmente sentir a tela vibrando conforme o som é emitido.

Por contar com o processador X1 Extreme, que reproduz 14 bits de cor mesmo usando fontes de cores em 8 bits (que é o normal). Isso permite a reprodução de 64 vezes mais níveis de cores do que um televisor tradicional, segundo a Sony. Em conjunto com o chip, a fabricante usa uma tecnologia de melhoria de detalhes de imagens chamada 4K X-Reality Pro.

O aparelho chega ao mercado em agosto e ainda não tem preço definido para o mercado nacional. O primeiro modelo com a tecnologia Acoustic Surface que a Sony trouxe ao mercado brasileiro no ano passado chegou com preço sugerido de 22.999 reais. Sendo o A8F um dos principais televisores da marca, a expectativa de preço deve ser de algo parecido com o valor sugerido em 2017.

Android TV

Como a maioria dos televisores da Sony, o A8F tem sistema Android. Uma novidade é que ela tem o Google Assistente, um assistente pessoal oferecido nos celulares com sistema Android. Um bom paralelo seria a Siri, do iPhone, ou mesmo a Cortana, do Windows 10.

Além dos aparelhos da Sony, o Google Assistente está presente em TVs recentes da LG, que usam sistema webOS.

Samsung também tem assistente nas suas Smart TVs de 2018, mas ele ainda não está disponível no Brasil.