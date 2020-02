Somos algo entre telecomunicações e jornal, diz Zuckerberg, do Facebook

Conteúdo online deveria ser regulado com um sistema que ficasse entre as regras existentes para telecomunicações e as de indústrias de mídia, disse o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, a líderes globais e chefes de segurança neste sábado.

Falando na Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha, Zuckerberg disse que o Facebook melhorou seu trabalho para conter interferências online em eleições, e foi além em seus pedidos anteriores de regulação das empresas de mídia social.

“Eu realmente acho que deveria haver regulação sobre conteúdo prejudicial…existe uma questão sobre qual estrutura usar para isso”, disse Zuckerberg durante sessão de perguntas e respostas.

“No momento existem duas estruturas que acho que as pessoas têm para as indústrias atuais –há jornais e mídia existentes, e então tem o modelo tipo telecomunicações, que é ‘os dados apenas fluem através de você’, mas você não será responsabilizado por telecomunicação se alguém disser algo danoso por telefone.”

“Eu realmente acho que deveríamos estar em algum lugar no meio”, disse ele.