Software automatiza parte mais trabalhosa das vendas online

São Paulo – Quem atua com vendas ou marketing digital sabe que a prospecção de novos clientes pode ser a parte mais trabalhosa do processo de captação de novos negócios. Um software voltado para empresas criado pela Ramper automatiza essa etapa para deixar empreendedores e gerentes de vendas com mais tempo livre para dar atenção aos seus clientes e a outras fase que merecem grande atenção.

Seguindo as orientações de Aaron Ross, ex-vendedor da Salesforce, autor do livro Receita Previsível e investidor da Ramper, a companhia criou um software que permite a personalização rápida de uma série de envios de e-mails para clientes em potencial, buscando resolver o problema do primeiro contato, chamado conexão fria. O vendedor assume a conversa somente depois que receber uma resposta via e-mail. O programa também monta e faz a validação de bases de e-mails para a prospecção.

“Uma venda B2B tem ciclo de venda de 30 dias ou até 90. A resposta do e-mail é quando abrimos a janela de atenção do nosso cliente para a negociação”, disse Ricardo Corrêa, cofundador e CEO da empresa, em entrevista a EXAME. Corrêa criou a Ramper ao lado de Henrique Machado, que atua como CTO (diretor de tecnologia).

Ramper: software tem cadência de e-mails automáticos

Com mais de 100 clientes, a Ramper teve faturamento de 347 mil reais em 2017, seu primeiro ano de existência oficial, e almeja fechar o ano de 2018 com mais de mil clientes e faturamento de 3 milhões de reais.

Nesse cenário, a startup recebeu um aporte de 1 milhão de reais do fundo Smart Money Ventures. A rodada de investimentos foi liderada por Fábio Póvoa, cofundador da Movile (dona do iFood e do PlayKids).

O software da Ramper é oferecido por assinatura e tem foco em pequenas e médias empresas. Ainda assim, a startup tem clientes de grande porte, como Totvs, Oi, WeWork e Cabify.

De acordo com um relatório da The B2B Lead, 50% do tempo das vendas é desperdiçado em prospecção improdutiva de clientes. A automação é uma tendência. Como 79% dos leads (clientes em potencial) não se convertem em vendas, segundo a Hubspot Academy, as empresas buscam formas de melhorar esse processo de captação. O Annuitas Group diz que as companhias de marketing que usam automação têm aumento de até 451% de leads qualificados, que efetivamente podem se converter em negócios.