Snapchat volta atrás em polêmico novo design

O Snapchat voltou a mostrar sua velha cara após uma atualização de design que desagradou usuários e provocou estagnação no crescimento da rede social preferida pelos adolescentes.

As mudanças no software do Snapchat para os dispositivos Apple voltaram a colocar os “snaps” e “chats” em ordem cronológica invertida e moveram os conteúdos de amigos de volta para o lado direito do aplicativo.

O Snapchat também acrescentou canais de assinatura para conteúdo de celebridades, mídia e outras fontes profissionais.

A última atualização desfaz algumas modificações feitas quando a Snap realizou uma revisão geral do aplicativo no final do ano passado para ampliar o público da rede social, utilizada por 78% dos jovens de 18 a 24 anos nos Estados Unidos.

O novo design irritou muitos usuários, e uma petição on-line para que a Snap desistisse das mudanças reuniu 1,2 milhão de assinaturas na sexta-feira.

Snap recebeu um duro golpe quando a celebridade da internet Kylie Jenner deixou temporariamente do serviço, declarando no Twitter seu incômodo com a reformulação.

A versão criticada separou os “conteúdos de mídia” dos de amigos.

As receitas e o crescimento em número de usuários nos três primeiros meses do ano ficaram abaixo das expectativas dos investidores, e as ações tiveram uma queda recorde.

Revertendo essa medida na atualização que começou a ser instalada nessa sexta-feira, a Snapchat tenta honrar a ideia de manter o conteúdo pessoal separado, enquanto que se facilita o acesso a conteúdo profissional através das assinaturas.