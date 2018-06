Snapchat se abre a aplicativos externos, mas promete confidencialidade

O serviço de mensagens Snapchat se abrirá oficialmente a aplicativos externos, mas promete limitar ao mínimo o acesso aos dados pessoais, uma tema sensível desde o escândalo Cambridge Analytica/Facebook.

A matriz Snap lançou nesta quinta-feira um conjunto de ferramentas – chamado Snap Kit – que permite tornar seus aplicativos compatíveis com o Snapchat e que dará acesso a certos dados, como já fazem certas redes sociais.

Os usuários também poderão se conectar a outro sites e aplicativos utilizando suas contas, clicando “entrar com Snapchat”, como já é possível com o Facebook.

Vários aplicativos já oferecem “entrar com o Facebook” como uma forma de acesso rápido, o que suspeita-se dá acesso a certos dados da conta do usuário, como data de nascimento, contatos e etc.

O kit, desenhado para tornar o Snapchat mais versátil em um mundo de smartphones, foi pensado tendo a privacidade como prioridade, disse à AFP Jacob Andreou, vice-presidente de produto do Snap.