Snapchat lança aplicativo para computador com seus famosos filtros

São Paulo – O Snapchat segue firme na tentativa de recuperar os fãs perdidos para o Instagram. Um dia após publicar um relatório revelando que 2 milhões de usuários abandonaram o aplicativo no último trimestre, a empresa anunciou no último sábado (27) o lançamento de uma versão do app para desktop que agora permite aplicar os famosos filtros em conversas por webcam.

Disponível para Windows e Mac OS X, o Snap Camera permite que o usuário adicione filtros durante videochamadas e também se integra a outros aplicativos, como YouTube, Skype, Hangouts e Twitch.

Para este último, o Snap Camera lançou lentes que podem ser trocadas durante a transmissão de jogos ao vivo. Essas lentes são baseadas nos personagens de jogos populares, como Player Unknown’s BattleGrounds, League of Legends, Overwatch e World of Warcraft. Os usuários podem escanear o código exibido durante o streaming do jogo para desbloquear as lentes exibidas na transmissão.

Como ativar o aplicativo no desktop

Para ativar o Snap Camera, é preciso instalar o aplicativo no sistema e selecioná-lo como aplicativo de câmera de terceiros. O app habilita a busca por lentes usando palavras-chave e permite salvar até quatro lentes favoritas. Não é necessário possuir conta no Snapchat para desfrutar das funcionalidades do novo app.