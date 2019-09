Snapchat ganha modo 3D para selfies

São Paulo – O Snapchat agora tem um recurso que faz com que uma foto tirada com a câmera frontal pareça ter sido feita em três dimensões. Classificado como um novo modo 3D, a novidade está desembarcando no aplicativo de forma gradual.

Por enquanto, o filtro está disponível apenas em alguns países e ainda não há registros de uso no Brasil. Outra restrição é que a compatibilidade inicial se dá apenas para usuários do iPhone X, da Apple. A expectativa é de que o recurso seja incorporado a novos mercados e mais dispositivos já nas próximas semanas.

Ponto interessante é que, assim como alguns outros filtros do aplicativo, as imagens capturadas no aplicativo também ficam salvas na memória do smartphone do internauta. Dessa forma, o conteúdo pode ser compartilhado em qualquer lugar – inclusive em outras redes sociais.

Efeitos tridimensionais não são exatamente algo novo para a empresa com sede em Venice, na Califórnia. A companhia comandada por Evan Spiegel já havia introduzido um efeito semelhante no Spectacles, o óculos inteligente desenvolvido pela Snap.

Investir em filtros, aliás, tem sido uma estratégia interessante do Snapchat para ganhar novos usuários. No começo do ano, o aplicativo fez barulho no mercado ao permitir que os usuários pudessem usar um filtro que alterava suas aparências para rostos de bebês, idosos ou de pessoas do sexo oposto.

O plano, é claro, visa tentar bater de frente contra o Instagram, principal rede social de fotos e vídeos e que é comandada pelo Facebook desde 2012. Em números, a briga é dura. No fim de junho deste ano, o app do fantasminha tinha 203 milhões de usuários ativos diariamente no serviço. É menos do que a metade do número de usuários únicos por dia registrado em janeiro pelo Instagram Stories, 500 milhões.