Snapchat agora deixa você envelhecer ou ficar jovem em segundos

São Paulo – A partir de agora, usuários do Snapchat poderão ver qual será sua aparência quando estiverem mais velhos. O novo recurso, chamado Time Machine (Máquina do Tempo, em tradução livre), modifica a aparência do indivíduo em segundos para que veja como será sua aparência daqui a 40 anos no futuro, ou como era quando criança.

Por meio das duas câmeras – frontal e traseira -, o usuário pode utilizar a lente – que é uma das muitas que o aplicativo disponibiliza para seus usuários – para identificar um rosto e clicar no ícone do recurso Time Machine. Veja, abaixo, um exemplo do que acontece depois do clique:

O recurso é um dos muitos disponibilizados pelo Snapchat com o nome de “lentes”. Eles são parecidos com os filtros do aplicativo rival Instagram. Essas “lentes” conseguem modificar características como barba e cabelo e até remover e adicionar rugas e marcas faciais. A sua aparência de jovem ou velho pode ser compartilhada com amigos dentro ou fora do aplicativo da empresa. Para usar a lente, basta entrar neste link (se você estiver usando um celular).