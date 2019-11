Smartphones são a principal procura durante a Black Friday, diz pesquisa

São Paulo – Com a Black Friday se aproximando, empresas já começaram a se preparar para a sexta-feira de promoções no varejo. A sul-coreana Samsung, em parceria com a companhia brasileira de pesquisas de mercado MindMiners, analisou as preferências dos consumidores durante a Black Friday 2019. A análise foi feita com base nos resultados de mecanismos de buscas, como o Google ou mecanismos das próprias lojas digitais. A Black Friday, que é um evento anual, acontece em diversos países, como Estados Unidos, Canadá, México e União Europeia. Na China, o Dia do Solteiro, comemorado em 11 de novembro, é o maior evento de descontos.

Segundo a pesquisa da MindMiners, a grande maioria das pessoas pesquisa preços de celulares, o que indica que a procura por novos smartphones está grande. Representando 46% dos resultados, as roupas também demonstraram estarem tendo grande procura, assim como os eletrônicos, que representam 45% dos produtos buscados nesta semana prévia ao evento.

Os interessados nos produtos utilizaram, principalmente, plataformas online para realizarem suas pesquisas: 60% das buscas foram realizadas por redes sociais, como Twitter e Facebook, e 55% foram feitas com o uso de sites que comparam preços entre dois locais, como o Zoom. Além disso, o sistema de mailing e notificações também foi apontado como relevante – responsável por 45% das buscas de compras – para atrair os consumidores.

Bruno Freitas, gerente sênior de inteligência de mercado da Samsung Brasil, diz, em nota, que a Black Friday vem, nos últimos anos, ajudando a aprimorar as vendas no setor de eletroeletrônicos do Brasil: “A Black Friday se consolidou como uma data importante para o mercado nacional, principalmente para o segmento de tecnologia. Prova disso é que 70% dos entrevistados já compraram produtos em edições anteriores. E a Samsung está focada em oferecer um portfólio diversificado e entender as necessidades das pessoas”, afirmou Freitas.

Sobre os produtos da própria Samsung, o relatório informou que as principais características procuradas pelos usuários para escolherem um novo celular são os seguintes:

Capacidade de armazenamento (43%);

Qualidade do conjunto de câmeras (21%);

Qualidade da bateria (13%);

Tamanho da tela (11%);

Percentual de desconto de preços nos produtos

Com mais de dez anos de mercado de smartphones no Brasil e no mundo, os consumidores se tornam cada vez mais criteriosos em suas escolhas. Para Renato Meireles, analista sênior da consultoria americana IDC, o mercado de celulares está em um patamar de maturidade em âmbito global. Para ele, mais da metade dos consumidores estão em seu segundo ou terceiro smartphone, o que as torna mais exigentes no ato da compra.