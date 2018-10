Smartphones Samsung e Motorola lideram pesquisas em mês pré-Black Friday

São Paulo – Em outubro, mês que antecede a Black Friday, os smartphones da Samsung e da Motorola lideram as pesquisas online, de acordo com dados do comparador de preços Zoom.

A maioria dos aparelhos integra as linhas Galaxy J e Moto G, do segmento intermediário de celulares com sistema Android. Apenas dois modelos topo de linha aparecem na lista, o Galaxy S8, do ano passado, e o Galaxy S9+, deste ano–ambos da Samsung.

Com preços de 730 a 1.100 reais, o Galaxy J5 Pro é apontado como o líder de pesquisas.

De acordo com a consultoria IDC, o valor médio gasto em smartphones atualmente no Brasil é de 1.222 reais.

Um levantamento recente da Zoom, feito com 9 mil pessoas, indica que as categorias de produtos mais desejadas são eletrônicos (53%), eletrodomésticos (52%), celulares/smartphones (50%), artigos de informática (38%) e itens de casa e decoração (23%).