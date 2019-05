Smartphones fizeram mercado de câmeras despencar 84%

São Paulo – Você tira fotos com o seu smartphone? O crescimento do mercado de celulares e a melhoria de suas capacidades para fotografia fizeram o mercado de câmeras despencar 84% nos últimos oito anos, de 2010 a 2018.

O número de vendas passou de 121 milhões de unidades para 19 milhões no período. Com isso, o mercado retornou ao nível de vendas da década de 1980.

De acordo com dados da CIPA, organização japonesa ligada a empresas como Canon, Nikon e Olympus, as câmeras que mais tiveram queda de vendas foram aquelas que vinham com lentes fixas, usadas por fotógrafos casuais – profissionais tendem a usar aquelas que permitem a troca de lentes.

Segundo dados da consultoria InfoTrends, entre as 1,2 trilhão de fotos tiradas no mundo em 2017, 85% foram com smartphones.

O gráfico abaixo, divulgado pelo site de dados Statista, mostra a ascensão e a queda do mercado de câmeras de 1951 a 2018. Confira a seguir.