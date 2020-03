Smartphones da Nokia voltarão ao Brasil

Após a Nokia ter vendido sua unidade de celulares para a Microsoft, que descontinuou a divisão, a marca finlandesa de smartphones foi parar nas mãos da HMD Global, também baseada na Finlândia. A Nokia, em si, segue como uma empresa de redes corporativas. Nesta semana, a HMD Global anunciou que irá expandir sua atuação para o mercado brasileiro em 2020.

“É um prazer anunciar que telefones Nokia estarão disponíveis muito em breve em uma loja próximo de você aí no Brasil”, diz Florian Seiche, presidente da HMD Global, em um vídeo, conforme noticiou o Gizmodo.

No anúncio, a empresa também falou sobre três novos smartphones que utilizam sistema operacional Android e um celular simples.

O modelo mais avançado é o Nokia 8.3 5G e ele aparecerá no próximo filme 007 – No Time To Die. O Nokia 5.3 será um aparelho para fotografia. Assim como os smartphones Android mais sofisticados do mercado atual, ele contará com quatro câmeras na traseira. Voltados para o segmento de entrada, foram anunciados também os celulares Nokia 1.3, com sistema operacional para dispositivos de hardware simples Android Go 10, e o Nokia 5310, um celular sem Android com tocador MP3 e rádio FM.

Ainda não há previsão oficial de quando a empresa irá lançar seus produtos no mercado brasileiro nem sobre quais serão os smartphones que chegarão ao país.

Caso a empresa opte por trazer os quatro novos modelos de celulares para o país, ela poderá tanto competir com empresas como a Samsung e a Motorola, que vendem smartphones Android de segmentos avançados, quanto com empresas como Positivo e Multilaser, que atuam no mercado de entrada.