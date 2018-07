Smartphone LG K11 chega ao Brasil em julho

São Paulo – O smartphone LG K11, sucessor do K10 Novo, chegará ao Brasil ainda neste mês. O produto será anunciado na feira Eletrolar Show, em São Paulo, em de 23 de julho.

Integrante do segmento intermediário, ele é a aposta da LG para ter alto volume de vendas, rivalizando diretamente com Galaxy J7 Pro e Moto G6, na faixa de preço entre 1 mil e 2 mil reais. O K10 Novo puxou para cima o número de vendas de smartphones da marca no país no último ano.

Na Eletrolar Show, a empresa vai apresentar novos produtos de outros segmentos, como linha branca, além do novo celular.

Foto