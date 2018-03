Smartphone Galaxy S8 começa a receber o novo Android

São Paulo – Os smartphones Galaxy S8 e S8+, da Samsung, começaram a receber o sistema Android 8.0 Oreo nesta semana no Brasil.

O software traz novos recursos ao aparelho, como um modo soneca para notificações de apps, melhoria na seleção de textos, novos emojis e um monitoramento de aplicativo maliciosos que utiliza princípios de inteligência artificial para manter os usuários seguros contra a ameaça de hackers.

Os smartphones são os primeiro da Samsung a receberem o Android Oreo no Brasil. O sistema foi lançado oficialmente pelo Google no segundo semestre do ano passado. Como de costume, o primeiro celular a ter o update foi o Pixel 2, o aparelho do Google–não vendido no nosso país, apesar dos planos de hardware anunciados do Google.

Vale notar que os modelos que foram adquiridos em operadoras podem demorar mais para receber o novo software do que aqueles comprados em redes de varejo.