Smartphone da Samsung lidera ranking de melhores câmeras

São Paulo – O novo smartphone da Samsung passou a liderar o ranking do DXOMark, site de referência em qualidade de câmeras e lentes. Passando o aparelho do Google, o Pixel 2, o recém-anunciado Galaxy S9+ é agora indicado como o celular com melhor câmera do mercado.

O aparelho tem câmera dupla e é o primeiro a adotar uma abordagem de abertura similar ao de uma câmera. Em situações com muita luz, a abertura vai para f/2.4. Em ambientes escuros, ela muda para f/1.5. Com isso, o S9+ consegue captar boas fotos em diversos cenários.

Fora isso, o smartphone da Samsung grava vídeos com resolução 4K com 60 quadros por segundo e faz vídeos em câmera lenta a 960 quadros por segundo, com resolução HD.

O iPhone X, da Apple, aparece em terceiro lugar no ranking do DXOMark, seguido do Huawei Mate 10 Pro, que não é vendido no Brasil.

Na lista das dez melhores câmeras de celulares, a fabricante com mais modelos é a Apple, que, além do iPhone X, tem boas câmeras no iPhone 8 e no iPhone 8 Plus.

Veja a lista completa, com as notas atribuídas pelo DXOMark a cada smartphone.

– Samsung Galaxy S9 Plus: 99

– Google Pixel 2: 98

– Apple iPhone X: 97

– Huawei Mate 10 Pro: 97

– Apple iPhone 8 Plus: 94

– Samsung Galaxy Note 8: 94

– Apple iPhone 8: 92

– Google Pixel: 90

– HTC U11: 90

– Vivo X20 Plus: 90