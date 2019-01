Smartphone da Nokia com 5 câmeras pode ser lançado em breve

São Paulo – Após uma série de rumores nos últimos meses, o novo smartphone da Nokia com cinco câmeras traseiras pode estar próximo de ser lançado. Chamado Nokia 9 PureView, o modelo teve alguns detalhes revelados em um suposto vídeo promocional vazado recentemente na imprensa especializada.

O Nokia 9 PureView é bastante parecido com o Nokia 8 Sirocco, lançado em abril de 2018. A grande diferença é mesmo a quantidade de câmeras na parte traseira do aparelho, que passou de duas no modelo 8 Sirocco para cinco no 9 PureView. Assim, o smartphone é capaz de tirar até cinco fotos simultâneas, com eficiência aprimorada em situações de pouca luz e permissão para ajuste de foco depoi que a foto foi tirada.

De acordo com o site The Verge, a finlandesa HMD, atual desenvolvedora dos aparelhos da Nokia, também incluiu no modelo um “PureDisplay” de 5,99 polegadas, suporte para HDR10 e para leitura de digitais na própria tela. O processador será um Snapdragon 845 e o dispositivo terá 6GB de RAM e 128GB de armazenamento.

Veja abaixo o vídeo de lançamento vazado pelo site MySmartPrice: