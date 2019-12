Smartphone da Motorola oferece 12h de uso com 10 minutos de carga

São Paulo – A Motorola lança hoje (4) o smartphone chamado Motorola One Hyper. O produto tem bateria com capacidade de 4.000 mAh, a mesma do iPhone 11 Pro max, e ela pode ser recarregada a 75% em 30 minutos. O aparelho oferece até 12 horas de uso após ser conectado ao longo de 10 minutos na tomada com o carregador de 45 W que acompanha o produto na caixa (a Apple tem carregador de, no máximo, 18W).

O One Hyper conta com câmera traseira dupla. Uma delas tem amplitude de 80º e pode capturar imagens com 64 megapixels de resolução. A segunda tem 8 megapixels e funciona como uma câmera de ação GoPro, com amplitude de captura de 120 graus.

–

A câmera frontal do aparelho fica escondida dentro do produto. Quando acionada, ela é projetada para fora para a captura de retratos. Ela registra imagens com 32 megapixels. Para evitar a quebra em caso de queda, o módulo da câmera é recolhido rapidamente no caso de movimentos bruscos. Por causa da câmera retrátil, a tela do smartphone da Motorola não possui interrupções de design no formato de barra, como no iPhone, ou no formato de gota, como em aparelhos da Asus.

–

Por dentro, o Motorola One Hyper mistura características avançadas e intermediárias. Ele possui 128 GB de memória e 4 GB de RAM. Porém, seu processador não é topo de linha, e sim um intermediário Snapdragon 675, da Qualcomm. O equilíbrio entre componentes técnicos que ofereçam boa relação entre e custo e benefício para o consumidor é uma estratégia adotada pela fabricante desde que lançou o primeiro Moto G, em 2013. Agora, a empresa acelerou o ciclo de inovação e lançamento de produtos e, só neste ano, lançou cerca de 10 smartphones no mercado nacional.

O novo Motorola One Hyper será vendido nas cores azul, vermelho e rosa. Neste mês, apenas a versão azul estará disponível no mercado. As demais chegarão em janeiro de 2020. O preço sugerido do Motorola One Hyper é de 2.499 reais, o que o coloca na disputa com o Samsung Galaxy A80, que também possui uma implementação diferente da câmera frontal: o módulo de câmera tripla traseiro vira para a frente e faz a vez de câmera dianteira.