Smartphone da Huawei faz câmeras da Apple e da Samsung comerem poeira

São Paulo – Já faz algum tempo que a Huawei domina o topo da lista de smartphones com as melhores câmeras do planeta. Com o modelo Mate 30 Pro 5G não foi diferente. A variante com conexão à quinta geração de internet móvel da fabricante chinesa tem o melhor conjunto fotográfico do mercado, segundo o DxOMark.

Conhecido site de análises de câmeras, o DxOMark atribuiu 123 pontos ao novo smartphone da Huawei. A pontuação é maior do que a registrada pelo Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition e, curiosamente, pelo Mate 30 Pro (sem 5G) – que tem software de fotografia inferior. A dupla estava empatada na liderança com 121 pontos

Não comercializado no Brasil, o Mate 30 Pro 5G é equipado com um conjunto de quatro câmeras traseiras fabricadas pela Leica e com diferentes aberturas de lente, registra fotografias de até 40 megapixels e faz vídeos em resolução 4K.

Marcas mais conhecidas do público brasileiro, Apple e Samsung têm representantes ocupando a quarta e a quinta posição. O iPhone 11 Pro Max registrou 117 pontos, mesma pontuação do Galaxy Note 10+ 5G, da fabricante sul-coreana. Nos critérios de desempate, vitória norte-americana por apresentar captura de áudio melhor na hora das filmagens.