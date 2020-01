Smart TVs da LG terão aplicativo da Apple

Las Vegas – A LG anunciou, nesta semana, a chegada do aplicativo da Apple TV aos seus televisores. Os aparelhos topo de linha da marca sul-coreana de 2018, 2019 e 2020 contarão com o aplicativo, que dá acesso ao serviço de streaming Apple TV+, rival da Netflix. Ou seja, não será preciso comprar uma nova TV para ter acesso à novidade, que será disponibilizada aos consumidores neste ano.

Apenas os modelos das linhas chamadas OLED e NanoCell terão compatibilidade com o aplicativo da Apple. Assim como anunciado no ano passado, os aparelhos da marca continuam com a conexão AirPlay 2, que permite o espelhamento de conteúdos do iPhone na TV.

A estratégia da LG com o app da Apple TV é diferente da adotada pela Samsung, que ofereceu o aplicativo com exclusividade por um ano, mas só para os televisores de 2019.

Com o lançamento do aplicativo para uma variedade cada vez mais ampla de TVs, a Apple segue com o planejamento de dar mais ênfase para o setor de serviços com a desaceleração global da venda de smartphones.