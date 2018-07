Skype terá gravação de chamadas e notificações de leitura

São Paulo – O Skype, software e app móvel de conversas em tempo real, trabalha em um novo recurso que permitirá aos usuários realizar gravações de ligações, sem a necessidade de programas adicionais ou de um gravador ligado no smartphone registrando tudo que é dito.

Quando uma gravação for iniciada, todas as pessoas na conversa serão notificadas sobre isso. Ou seja, não será possível gravar uma ligação no software por esse método sem que todos estejam cientes e de acordo com o registro.

Não só áudio, mas também vídeo poderá ser gravado com o novo recurso do Skype. Desse modo, será possível ter uma cópia de todas as imagens da conversa, incluindo telas que foram compartilhadas por você ou por outros usuários que participaram da chamada.

–

A empresa não esclareceu onde ficarão as gravações, se limitando a dizer que o recurso será baseado na nuvem. O aplicativo de armazenamento na nuvem da Microsoft (dona do Skype) hoje é o OneDrive, um rival do Google Drive e do Dropbox. É possível que, assim como a companhia já fez com o pacote Office, os arquivos sejam salvos por padrão na nuvem. O lado bom disso é a possibilidade de o recurso vir para tablets e smartphones, e não ficar limitado a PCs com Windows 10.

Assim como no WhatsApp, o Skype ganhará notificações de leitura de mensagens nos seus aplicativos móveis. E assim como no Snapchat, você poderá compartilhar o seu perfil com outros usuários para que eles possam adicioná-lo facilmente.

Anunciada pela Microsoft no blog oficial do Skype, as novidades ainda não têm previsão de lançamento.

No mesmo comunicado, a empresa informa que versões mais antigas do que a 8.0 serão descontinuadas e não poderão mais acessar o serviço. A medida visa manter a qualidade do Skype e deixá-lo livre de falhas que já foram corrigidas nos últimos updates.