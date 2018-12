“Skype do Google” já tem mais de 1 bilhão de downloads

São Paulo – O Google Duo foi apresentado em 2016, junto com o Google Allo, um rival para o WhatsApp. O destino dos aplicativos foi bem diferente. Enquanto o Allo será descontinuado, o Duo chegou ao patamar de 1 bilhão de downloads na Play Store, a loja de aplicativos dos smartphones Android.

Os demais aplicativos que são do Google já atingiram esse número de downloads porque eles vêm pré-instalados nos celulares com sistema Android. Mais novo do que Gmail, Maps e companhia, o Duo demorou pouco mais de dois anos para chegar ao primeiro bilhão de downloads, segundo dados públicos da Play Store. Vale notar que a App Store, a loja de apps do iPhone, não exibe dados de instalações, ou seja, não se sabe ao certo o número de downloads entre os usuários de iOS.

Como reporta a AP, o único aplicativo que não vem instalado de fábrica a atingir tal marco é o jogo Subway Surfers.

Grátis, o Duo permite fazer chamadas em vídeo com seus amigos e equipe. Seu funcionamento é similar ao do Skype, mas se diferencia por ter nascido como um aplicativo para celular.