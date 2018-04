Site permite monitorar seus contatos no WhatsApp

São Paulo – Um site oferece um serviço pago que permite monitorar os seus contatos no WhatsApp. Por 2 dólares por semana, os interessados podem ficar de olho na atividade de dois contatos no aplicativo usando o ChatWatch.

O site usa informações públicas do WhatsApp, ou seja, apenas o status de online. Com base nisso, ele gera relatórios de atividade dos contatos que você quiser espionar.

Os insights oferecidos pelo serviço com base no horário de uso indicam, por exemplo, se a sua filha está acordando a tempo para a faculdade ou se seu marido ficou bebendo com os amigos até tarde. A ideia é que você pode saber se os períodos em que uma pessoa esteve online, com quem estaria conversando (comparando a atividade de dois contatos específicos) e receber esses insights, que são estimativas do que a pessoa estaria fazendo determinados períodos.

O serviço de espionagem de contatos tinha um aplicativo para iPhone que foi removido da App Store recentemente, de acordo com o Tecnoblog.

Os termos de privacidade do aplicativo garantem que o site não permite o “monitoramento comportamental” dos usuários por terceiros. O ChatWatch garante ainda que não compartilha dados com outras empresas sem o consentimento prévio dos usuários.

Por ora, o serviço funciona somente via internet.

O criador do site, curiosamente, preza pela sua privacidade. Não há informações públicas relacionadas à propriedade do domínio, nem menção aos criadores do serviço espião de WhatsApp na página web.