Site mostra rostos de pessoas que não existem

São Paulo – Pode até parecer de verdade, mas as fotos que aparecem no site “thispersondoesnotexist.com“ são de pessoas que, de fato, não existem. As imagens são geradas por algoritmos de inteligência artificial. A tecnologia utilizada é chamada redes adversariais gerativas, criada pela Nvidia, empresa conhecida por suas placas gráficas de computador para jogos.

Toda vez que você acessa novamente o site, uma nova foto aparece. As imagens mostram apenas os rostos das pessoas, como uma foto de perfil no LinkedIn.

O funcionamento da inteligência artificial criadora de rostos da Nvidia se baseia em dois algoritmos, que trabalham juntos. Um deles gera o rosto, enquanto o outro compara o resultado a parâmetros estabelecidos pela empresa – com o objetivo de eliminar erros. Por fim, o primeiro algoritmo gera a versão final do rosto de uma pessoa inexistente.

A tecnologia pode ser usada para mudar a forma como é feita hoje a modelagem tridimensional ou mesmo para gerar fotos de pessoas de modo a por fim em disputas judiciais por direitos de imagem em fotos usadas na internet.

O próximo passo dessa tecnologia da Nvidia é a criação de vídeos com rostos gerados por inteligência artificial.

Um vídeo, de 2017, mostra alguns dos resultados obtidos pela empresa em seu experimento. Veja-o a seguir.