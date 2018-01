Site mostra informações que qualquer um pode ver no seu Facebook

São Paulo – Um novo site mostra as informações que são públicas sobre você no Facebook.

A página foi criada pela empresa Supremo para conscientizar os usuários da rede social sobre os dados pessoais que podem ser à mostra sem o devido conhecimento–ou lembrança.

Ele traz informações como o último lugar que você visitou, as pessoas que são seus parentes, as instituições de ensino que você frequentou, onde você trabalhou e uma foto aleatória que tenha sido compartilhada publicamente.

Para usar a ferramenta online da Supremo, é preciso conceder acesso aos seus dados do Facebook. Em sua política de privacidade, a página diz remover todas as informações dos usuários de seus registros.

O propósito do site é levar as pessoas a fazer uma faxina no Facebook e remover dados sensíveis. A Supremo estimula que os usuários reflitam antes de postar algo publicamente na rede social fazendo uma pergunta simples: eu colocaria isso em um outdoor para todo mundo ler? Se a resposta for não, o ideal é não compartilhar publicamente.

O Facebook oferece opções para restringir suas publicações aos seus amigos ou até mesmo a uma seleção de contatos na rede social.