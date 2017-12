Site faz retrospectiva do que você ouviu no Spotify

São Paulo – Se você é usuário ou assinante do aplicativo de músicas Spotify, você poderá descobrir o que mais ouviu durante o ano de 2017.

O site é 2017wrapped.com e ele traz à tona números como o tempo que você passou ouvindo músicas, as faixas e artistas mais ouvidos, além dos gêneros musicais que você explorou ao longo do ano.

Fora isso, ele mostra ainda se o seu gosto musical é condizente com a sua idade–ou se você é mais velho, segundo sua preferência de gêneros. O Classic Rock, por exemplo, é um estilo mais ouvido por pessoas que têm, em média, 38 anos.

A novidade não é restrita a assinantes do Spotify, basta ser usuário do app no computador ou no smartphone.