Site britânico revela por engano detalhes do Nexus 4

Londres – O site da empresa britânica Carphone Warehouse, dedicada à telefonia e à comunicação, revelou nesta quinta-feira por engano os detalhes do móvel smartphone do Google, o LG Nexus 4, que será apresentado oficialmente na próxima segunda-feira.

Na página era possível fazer um pedido de compra prévia do smartphone assim como consultar as fotografias e as características do produto durante horas até que a companhia se deu conta do erro e retirou o anúncio, segundo informou a imprensa britânica.

“Infelizmente, uma página de pré-compra de um novo telefone que planejamos vender foi ativada prematuramente. Retificamos o erro e pedimos desculpas pela confusão causada”, afirmou a Carphone Warehouse em um breve comunicado.

No entanto, o erro permitiu o vazamento de numerosos detalhes do dispositivo que será apresentado na próxima segunda-feira em Nova York.

O smartphone, que funcionará com o sistema operacional Android, terá uma tela táctil de 10,2 centímetros e 320 pixels de resolução e estará equipado com uma câmera de 8 megapixels com um aplicativo que permitirá fazer fotografias panorâmicas de 360 graus.

O vazamento é o segundo sofrido pela empresa californiana em uma semana, depois que no último dia 18 de outubro foram publicados de forma antecipada e por engano seus resultados trimestrais, contas decepcionantes que afundaram seus ativos na Nasdaq e causaram a suspensão temporária de sua cotação na bolsa.