Sinal analógico em Teresina e Manaus será desligado no dia 30 de maio

O presidente da Anatel, Juarez Quadros, e o presidente da Seja Digital, entidade responsável pela distribuição do kit de TV Digital, Antonio Martelletto, anunciaram nesta sexta, 20, em Teresina, que o sinal analógico de TV na região será desligado no dia 30 de maio. Na capital do Piauí, o Seja Digital estabeleceu 12 pontos de distribuição dos equipamentos.

Quadros estará em Manaus nesta segunda-feira, 23, para orientar a população sobre as providências a serem tomadas em virtude do desligamento do sinal analógico de televisão.

O switch-off em Manaus, Careiro da Várzea e Iranduba também está previsto para ocorrer na mesma data da capital piauiense.