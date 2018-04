Sinal analógico de TV será desligado em Belém

O presidente da Anatel, Juarez Quadros, estará em Belém nesta terça-feira, 24, para informar à população local sobre o desligamento do sinal analógico de televisão, orientando sobre as providências que deverão ser tomadas. De acordo com o cronograma da agência, o desligamento do sinal está previsto para ocorrer no dia 30 de maio na capital paraense e nos municípios de: Ananindeua, Barcarena, Benevides, Bujaru, Cachoeira do Arari, Colares, Marituba, Ponta de Pedras, Santa Bárbara do Pará, Santa Isabel do Pará e Santo Antônio do Tauá.

Nesta segunda-feira, 23, Quadros esteve em Manaus, onde o desligamento também será na mesma data em maio. Ele revelou que ainda serão distribuídos 90 mil kits de TV Digital (com conversor, antena e controle remoto) aos beneficiários dos programas sociais do governo federal na cidade.

Em um balanço até agora, o presidente da Anatel falou que o sinal analógico já foi desligado em 13 capitais do país. Ele também lembrou que foram distribuídos, até o momento, 9 milhões de kits pela empresa Seja Digital. Para o desligamento ser confirmado, é necessário que, pelo menos 90% dos lares dos municípios estejam aptos a receber o sinal digital.