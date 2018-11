Seu smartphone agora pode ler notícias para você

O Google Assistente ganhou um recurso para que os usuários ouçam notícias de alguns veículos em português. O programa reproduzirá o resumo de algumas empresas como a CBN, Estadão, VEJA, Terra, Jovem Pan e Rádio Globo.

Para escuta-las, basta dizer “Ok, Google, ouvir as últimas notícias”, ou pedir uma fonte especifica “Ok, Google, ouvir últimas notícias da CBN”.

Cada veículo terá sua programação exclusiva com suas próprias vozes, com duração que varia de jornal para jornal, parecido com o “giro de notícias” nas rádios.

O software já está disponível no Android, a partir da versão 5.0. No iPhone, é preciso ter o aplicativo Google Assistente.