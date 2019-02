Seu celular Android baratinho agora terá criptografia do Google

São Paulo – Se você já tentou usar o seu e-mail corporativo do Gmail no celular Android baratinho que você comprou, provavelmente já sabe que, por falta de um componente de hardware nesses aparelhos, não é possível habilitar a criptografia necessária para usar essa conta no dispositivo. Agora, o Google anunciou o Adiantum, um sistema de criptografia feito para smartphones Android de baixo custo que deve mudar essa realidade.

O Adiantum é uma criação do Google para aumentar a segurança digital do próximo bilhão de pessoas que entrarão na internet com dispositivos simples nos próximos anos. Ele também pode ser aplicado a outros aparelhos além dos celulares, como é o caso de relógios inteligentes ou mesmo equipamentos médicos que hoje não contam com essa proteção criptográfica.

“Nossa esperança é de que o Adiantum democratize a criptografia para todos os dispositivos. Assim como você não compraria um celular que não pode mandar mensagens de texto, não haverá desculpas para comprometer a segurança digital pelo bem da performance do aparelho”, informou o Google, em seu blog oficial.

No espírito do Dia da Internet Segura, que foi celebrado no dia 5 de fevereiro, o Google anunciou uma série de medidas para aumentar a proteção de usuários de internet ao longo da semana, como um hardware para autenticação em dois passos e uma extensão para o navegador Chrome que avisa quando sua senha vazou na web.