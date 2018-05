Serviços do WeChat crescem e se tornam um fenômeno na Ásia

O aplicativo chinês WeChat divulgou seu relatório trimestral, e mostrou mais uma vez que é um fenômeno na Ásia. O aplicativo chinês de mensagens, mídia social e pagamento desenvolvido pela Tencent e lançado em 2011, já é responsável por 34% de todo o tráfego de dados na China.

O aplicativo, pouco conhecido no Brasil, mas que conta com mais de um bilhão de usuários, empregou 20,3 milhões de pessoas no ano passado, quatro vezes mais do que o registrado em 2014. O motivo do sucesso é a diversidade de serviços fornecidos pelo WeChat.

Segundo o relatório, tem crescido o número de pessoas utilizando o WeChat Pay, serviço de pagamentos. O documento também mostrou que o número de lojas que aceitam o serviço de pagamentos no Japão aumentou 35 vezes em 2017.