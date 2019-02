Será que este é o novo Moto G, smartphone da Motorola?

São Paulo – A nova geração do Moto G, smartphone da Motorola, não está longe do lançamento. Com a proximidade, algumas fontes já começaram a vazar informações e imagens do novo aparelho na internet. Veja uma foto do suposto Moto G de terceira geração no meio deste texto. A foto que abre a matéria é do aparelho de segunda geração, que foi lançado em 2014.

Aparentemente, as mudanças nas especificações não serão tantas. O design, de acordo com algumas fotos (não confirmadas, vale lembrar), deve ser bem próximo da nova versão do Moto X, que também está perto de seu lançamento.

O Moto G de terceira geração será o primeiro aparelho da linha com a Motorola sob controle da Lenovo. Aparentemente, a empresa chinesa não está fazendo grandes mudanças nos aparelhos Moto, que tiveram boa recepção do público. O Moto G, por exemplo, é um grande sucesso no Brasil.

Mas vamos ao que interessa. O novo Moto G deve chegar com tela do mesmo tamanho da geração anterior, que era de cinco polegadas. De acordo com os vazamentos, ele chegará com um processador quad-core, montado em um chip Snapdragon 410, da Qualcomm.

Ele terá capacidade de armazenamento de 8 GB e espaço para expandir essa memória usando um cartão microSD. Assim como a segunda geração, o novo Moto G deve chegar com 1 GB de memória RAM.

O que deve ter alguma melhora é a câmera do aparelho. Saem os 8 megapixels e chega uma câmera de 13 megapixels. A frontal, por sua vez, deve ser de 5 megapixels – em vez da câmera de 2 megapixels da geração anterior.

Alguns testes com uma versão não final, feitos por fontes não identificadas, mostram que ele terá uma melhora de desempenho.

A parte traseira trará um anel, que parece de metal, conectando a câmera à logomarca da Motorola. O desenho é bem similar ao do Moto X, sobre o qual falamos recentemente.

Ainda não temos informações sobre a possível presença de TV digital na nova geração do Moto G. Esse foi um recurso que a Motorola colocou na versão 2014 do smartphone. O mesmo vale para a presença ou não de espaço para dois chips de operadoras.

No ano passado, a nova versão foi lançada a partir de 700 reais, o mesmo preço do Moto G original. A expectativa é que a Motorola mantenha esse preço para a terceira geração. A forte alta do dólar no último ano, no entanto, pode encarecer o aparelho. Mas isso só poderá ser confirmado no anúncio oficial.