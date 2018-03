Sem tique duplo? Como saber se sua mensagem foi lida no WhatsApp

São Paulo – A notificação de leitura de mensagens do WhatsApp, identificada pelo tique azul duplo, é um recurso ativo por padrão no aplicativo. Entretanto, os usuários podem desabilitá-lo. Mesmo sem o tique duplo, há como saber se a sua mensagem foi lida com um recurso do próprio app: a mensagem de voz.

Enquanto as notificações de leitura desaparecem das mensagens em texto e imagens, o ícone das mensagens de áudio ainda muda de cor quando elas são ouvidas. Isso pode denunciar ao remetente que você ouviu a mensagem recebida, mesmo que seja um áudio vazio, com duração de um segundo.

O blog oficial do WhatsApp confirma que não há como desativar as notificações de leitura em recados de voz.

É claro que as mensagens de áudio não são a única forma de comunicação no aplicativo. Porém, o recurso pode ser usado depois que você já enviou uma série de recados de texto. Desse modo, você saberá que a outra pessoa, na pior das hipóteses, ao menos abriu a janela de conversa com você e ouviu o seu áudio.

A solução para quem não quer ser denunciado é não ouvir as mensagens de áudio até que deseje enviar uma notificação de leitura à outra pessoa.