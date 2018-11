Sem alarde, YouTube oferece filmes grátis

São Paulo – Sem alarde, o YouTube começou a oferecer filmes grátis aos seus usuários. Assim como os conteúdos publicados na plataforma, eles são monetizados por meio da exibição de publicidade. A informação foi confirmada pelo Google ao site AdAge.

A proposta de oferecer vídeos com anúncios é uma novidade para o YouTube. O site sempre combateu a publicação de conteúdos protegidos por direitos autorais–ainda que não fosse difícil encontrar filmes completos ilegalmente reproduzidos por lá.

Não espere por estreias de cinema, os filmes disponíveis por meio desse modelo, ainda em fase preliminar, são antigos, como Exterminador do Futuro (o primeiro, de 1984), Legalmente Loira (2001), Rocky: Um lutador (1976) ou O Agente Teen (2003).

Como bem aponta o AdAge, a medida do YouTube é um movimento para oferecer mais conteúdo para marcas interessadas em anunciar na sua plataforma, uma vez que há empresas que não querem se associar a conteúdos gerados por youtubers–que constantemente têm problemas por discurso de ódio ou preconceito.

A diferença do YouTube, com esse novo modelo, para outros serviços de transmissão online, como o Globoplay, é que não é preciso pagar uma mensalidade para ter acesso aos filmes, ainda que o YouTube Premium esteja disponível no Brasil. Agora, o site de vídeos do Google se volta para um modelo mais parecido com o da Netflix e o da Amazon Prime Video, ainda que trata-se de um projeto em estágio inicial.