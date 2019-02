Selfie é escolhida a palavra do ano pelo dicionário Oxford

Aquelas famosas fotos de pessoas em frente ao espelho ganharam um novo sentido nesta terça-feira (19). A “selfie”, como é conhecida essas imagens, foi escolhida a palavra do ano pelo dicionário Oxford.

De acordo com a Oxford Dictionaries, a palavra “selfie” teve um aumento no seu uso em 17.000% desde o ano passado.

A palavra “selfie”, no entanto, apareceu pela primeira vez em 2002, em um fórum online na Austrália. Também acabou sendo usada como hashtag no Flickr em 2004. Mas sua popularização foi ampliada em 2012, quando foi incorporada pelas mídias sociais.

O Oxford definiu a palavra como: “fotografia que um indivíduo tira dele próprio, normalmente utilizando um smartphone ou webcam e a carrega para um site de mídias sociais”.

Esta não é a primeira vez que a influência da tecnologia na cultura popular gera um termo selecionado como palavra do ano. Em 2005 a palavra do ano foi “podcasts” e em 2012 foi a vez do “GIF”.