SBT lança seu próprio Spotify com músicas de artistas da emissora

Diante de tantos programas de streaming, o canal brasileiro SBT quer inovar anunciando o SBT HITS, plataforma de streaming de música, com diversas opções em seu catálogo para o público ouvir em qualquer hora e lugar. O preço de assinatura é de R$ 8,90 por mês, e um dos diferenciais da plataforma é trazer músicas e playlists de artistas e programas da própria rede de televisão.

Os usuários podem escutar playlists de temas elaborados por curadores , sem publicidade, ou ainda baixarem playlists para ouvir sem a necessidade de conexão com a internet no smartphone. O projeto é lançado em parceria com Superplayer e Wavy, empresas do Grupo Movile.

Para lançar a operação, o SBT estreia nesta semana uma campanha que traz artistas importantes da emissora, como Patricia Abravanel, Celso Portiolli, Larissa Manoela, Maisa Silva e João Guilherme, ouvindo seus hits favoritos, de diferentes estilos. Além de filme para TV, a ação também conta com peças para o digital, com a assinatura “Música pra todo mundo, a toda hora”.