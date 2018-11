São Paulo recebe feira de recrutamento para hackers

São Paulo — A cidade de São Paulo recebe, no próximo dia 10 de novembro, uma feira de recrutamento para hackers. Ou melhor, especialistas em segurança da informação. O evento acontece dentro do Roadsec SP18, um festival hacker que conta com palestras e até mesmo competições relacionadas ao tema. O objetivo é ajudar os profissionais a encontrar um emprego — e também as empresas a conseguir um talento da área, que tem muita demanda.

“Esse tipo de especialista não está necessariamente nas faculdades”, explica Anderson Ramos, CTO da Flipside, que organiza o evento. “Ele normalmente fica no anonimato.” Por isso, a ideia de criar um evento para buscar esses profissionais pela primeira vez no Brasil.

O mercado de segurança da informação está em ascensão no país. Segundo projeções da IDC Brasil, 63% das médias e grandes empresas pretendem aumentar os investimentos em segurança. Por aqui, os gastos com recursos para a área devem aumentar 9% neste ano em relação a 2017, chegando a 1,2 bilhão de dólares.

Um estudo da (ISC)2, no entanto, aponta que teremos um déficit de 185 mil profissionais da área, especificamente executivos especializados em segurança de dados, até 2022 na América Latina — incluindo o Brasil na conta. É um fenômeno global: o mesmo relatório afirma que, ao redor do mundo, o número vai bater o 1,2 milhão no mesmo ano caso nada mude até lá.

A feira de recrutamento para hackers é, portanto, uma chance de se colocar nesse mercado. Segundo a Flipside, já são 88 vagas cadastradas pelas empresas que estarão presentes no evento — e a expectativa é de que, até sábado, o número passe de 100. O Roadsec acontece no dia 10 de novembro, a partir das 9h, na Audio, em São Paulo (SP).