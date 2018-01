SanDisk apresenta menor pendrive de 1 terabyte

São Paulo – A SanDisk apresentou um pendrive com capacidade de 1 terabyte (1024 gigabytes) durante a CES 2018, a maior feira de eletrônicos de consumo dos Estados Unidos, que abriu as portas ao público nesta terça-feira (9). O produto será vendido também sob a marca da dona da SanDisk, a Western Digital

O pendrive é o menor do mundo a ter 1 TB de armazenamento. Seu tamanho é similar ao de uma unidade de memória portátil convencional.

Além disso, a empresa apresentou uma nova versão da linha Ultra Fit USB, da SanDisk, que tem capacidade de 256 GB e tamanho reduzido, que é a proposta dessa família de produtos. A estimativa da companhia é que ele pode acomodar digitalmente 14 mil fotos, 10 horas de vídeos em Full HD e 16 mil músicas e ainda sobram 64 GB livres.

Também foram anunciados um SSD (disco de estado sólido com velocidade de transferência de dados maior do que a de HDs) com conexão sem fio, assim como um SSD portátil que funciona de forma parecida com um HD externo comum (mas, claro, é mais veloz).

Como muitos produtos anunciados na CES, os novos dispositivos da SanDisk e da Western Digital ainda não têm previsão de lançamento nem preços definidos para o mercado brasileiro.