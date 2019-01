Samsung vai combater Xiaomi com nova linha Galaxy M

São Paulo – Uma nova linha de smartphones da Samsung vem aí para combater a perda de espaço em um dos maiores mercados do mundo, a Índia. De acordo com a consultoria Counterpoint Research, a chinesa Xiaomi cresceu e conseguiu 5 pontos percentuais a mais do que a sul-coreana no país no terceiro trimestre de 2018. Ela tomou a liderança da Samsung no final de 2017 e manteve a posição ao longo do ano.

Os novos smartphones Android da Samsung serão chamados Galaxy M. Intermediários, assim como os Galaxies J, eles chegarão a partir de 28 de janeiro deste ano. Três modelos são esperados: M10, M20 e M30, como bem indica o site The Verge.

Em entrevista à Reuters, Asim Warsi, vice-presidente sênior da Samsung Índia, contou que os smartphones custarão entre 10.000 e 20.000 rúpias (521 reais e 1.043 reais, em conversão direta). Nenhuma outra linha a não ser a Galaxy J cobre um espectro de preços tão amplo no portfólio da Samsung atualmente.

Na imagem de divulgação dos novos aparelhos, a marca deixa claro que o design será o foco. Eles serão os primeiros da empresa a chegarem com um recorte na tela, para acomodar a câmera frontal, ao mesmo tempo em que o espaço frontal é bem aproveitado, sem bordas. A ideia é a mesma do iPhone Xs, mas a implementação é diferente. Em vez de ser uma barra retangular, o recorte tem formato de gota–uma vez que não precisa acomodar o sensor de reconhecimento tridimensional do iPhone.

Nas imagens de divulgação, a empresa promove também a presença do conector P2 para fones de ouvido, o conector USB Type-C e a recarga rápida da bateria.

A linha Galaxy M ainda não tem previsão oficial de lançamento ou preços definidos para o mercado brasileiro. Porém, a Samsung tem evento marcado para o próximo dia 22 de janeiro no Brasil.