Samsung terá de pagar US$539 mi à Apple por violação de patentes

Após quase cinco dias de deliberações, um júri norte-americano decidiu na quinta-feira que a Samsung deve pagar 539 milhões de dólares para Apple por ter copiado recursos de smartphones patenteados, mostraram documentos judiciais, trazendo ao fim anos de disputa entre as empresas de tecnologia.

As maiores fabricantes de smartphones do mundo brigam judicialmente por causa de patentes desde 2011, quando a Apple entrou com uma ação alegando que os smartphones e tablets da Samsung “copiavam” os seus produtos.

A Samsung foi considerada responsável em um julgamento de 2012, mas um desentendimento sobre o valor a ser pago resulatou no atual julgamento por danos, cujos argumentos foram concluídos em 18 de maio.

A Samsung pagou anteriormente 399 milhões de dólares à Apple para compensar a empresa norte-americana por infração de algumas das patentes em questão no caso. O júri tem deliberado o caso desde a semana passada.

Por causa desse crédito, se o veredicto for confirmado na apelação, a Samsung fará um pagamento adicional à Apple de aproximadamente 140 milhões de dólares.

Em comunicado, a Apple disse estar satisfeita que os membros do júri “concordam que a Samsung deveria pagar pela cópia de nossos produtos”.

A Samsung não disse imediatamente se planejava recorrer do veredicto, mas disse que estava retendo “todas as opções” para contestá-lo.