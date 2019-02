Samsung revela preço do seu primeiro smartphone com tela dobrável

São Paulo – Chamado Galaxy Fold, o primeiro smartphone com tela dobrável da Samsung finalmente foi oficialmente apresentado. O aparelho, que pode se transformar em um tablet, terá preço sugerido de 1.980 dólares. Para efeito de comparação, o valor é o dobro do cobrado pela Apple no iPhone Xs nos Estados Unidos. (no Brasil, o preço é de 7.299 reais).

O smartphone tem tela de 7,3 polegadas quando está em modo tablet e pode ser dobrado para ficar com tela de 4,6 polegadas. A resolução é maior quando o display está plenamente aberto.

São três câmeras traseiras no aparelho, com 16 (Ultra Wide), 12 (Wide angle) e 12 (zoom) megapixels. A câmera frontal é dupla para viabilizar retratos com fundo desfocado.

Por dentro, o aparelho tem componentes de alta performance. A memória RAM é de 12 GB, o espaço para guardar arquivos é de 512 GB e o processador é octa-core e usa um eficiente processo de posicionamento de transistores com distância de 7 nanômetros (cada um equivale à espessura de um fio de cabelo).

O Galaxy Fold chegará ao mercado americano a partir de 26 de abril deste ano. Não há informações sobre o lançamento do aparelho no mercado brasileiro.