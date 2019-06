Samsung registra patente para celular que pode ser enrolado

São Paulo – Meses depois de anunciar o Galaxy Fold, smartphone que pode ser dobrado, a Samsung agora quer deixar seus aparelhos ainda mais flexíveis. A companhia sul-coreana registrou uma patente para o desenvolvimento de um celular em que parte da tela poderia ser enrolada ou desenrolada para que o tamanho do display fosse reduzido ou aumentado.

Ainda sem nome, o projeto ganhou o apelido de Galaxy Roll e traz apenas ilustrações que indicam como o design do aparelho ficaria. A tela, que não teria divisões, poderia ser expandida verticalmente de forma manual ou automática, de acordo com as imagens do pedido de patente. Confira como seria o aparelho na imagem abaixo.

Galaxy Roll: smartphone ainda não tem nome, mas já ganhou um apelido na internet Galaxy Roll: smartphone ainda não tem nome, mas já ganhou um apelido na internet

Apesar da patente ter sido registrada em novembro, ela só foi divulgada agora. Vale lembrar que isso não significa que a Samsung já esteja trabalhando no aparelho. Em um mercado extremamente competitivo, é comum que as fabricantes de eletrônicos registrem patentes para se protegerem de concorrentes.