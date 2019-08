Samsung reforça casa conectada com geladeira high-tech e nova Smart TV

São Paulo – Antes, a internet podia ser usada apenas no computador. Com a revolução dos dispositivos móveis que ocorre há mais de uma década, os smartphones e tablets também se tornaram pontos de acesso importantes, chegando a ultrapassar os PCs. A próxima onda de aparelhos conectados já começou a chegar ao Brasil. Empresas como a sul-coreana Samsung já contam com TVs, máquinas de lavar, aparelhos de ar condicionado e robôs de limpeza com acesso à internet. Essa tendência global é chamada de Internet das Coisas. No mercado de consumo, o faturamento global do setor passará de 46,8 bilhões de dólares para 104.4 bilhões os anos de 2018 e 2023, segundo estimativa da consultoria americana ReaserachAndMarkets.

Nesse cenário, a Samsung lança no Brasil, pela primeira vez, uma geladeira conectada. A Family Hub tem não só acesso à internet para permitir que o usuário envie comandos a partir do celular, mas também conta com uma tela sensível ao toque na sua porta. É como um tablet. Ali, você pode registrar os compromissos da família na agenda, consultar receitas, criar alertas para o vencimento de alimentos e até mesmo atender a ligações telefônicas e espelhar a tela do celular.

O aparelho conta também com câmeras, que permitem ao usuário ver o conteúdo da geladeira na tela que fica na porta. Ou seja, não é preciso abrir a porta da geladeira para ver se o leite acabou.

A Family Hub chegará às redes de varejo, tanto em lojas físicas quanto em lojas virtuais, com preço sugerido de 24.999 mil reais. O aparelho é importado do México e representa o primeiro refrigerador do portfólio da Samsung a ter conexão com a internet de fábrica. No entanto, a empresa vende um adaptador smart, como é chamado, para alguns modelos topo de linha de geladeiras da marca para permitir que sejam integrados à plataforma de casa conectada da Samsung, chamada Smart Things (Android e iPhone).

The Frame 2019

A Samsung lançou também uma nova Smart TV da série The Frame. Assim como na edição lançada no ano passado, a TV se disfarça de quadro. Para isso, ela tem acessórios que imitam molduras de quadros. As obras de arte são exibidas na tela por meio de um serviço pago de transmissão de imagens via internet. São 1.200 opções na Art Store, que pertence à sul-coreana. Funciona como um “Netflix de arte”.

A novidade que a The Frame 2019 traz está na sua tela – que terá 55 polegadas e resolução de imagem 4K (quatro vezes mais do que o padrão Full HD). Antes, ela usava tecnologia de iluminação LED tradicional, como as TVs de menor custo disponíveis no mercado nacional. Agora, ela é parte da linha de luxo chamada QLED, que utiliza pontos quânticos no seu painel para oferecer melhor fidelidade de cores, brilho e contraste de imagens.

Por ser parte da linha QLED, a TV passa a contar com o benefício oferecido pela fabricante de dez anos de garantia contra o efeito burn-in (retenção de imagem que prejudica pixels da tela). Esse tipo de problema pode acontecer com imagens estáticas, como logotipos de emissoras de TV. A garantia estendida contra o efeito é oferecido para todas as TVs da linha QLED.

Casa Conectada

Uma das estratégias da Samsung para conter o avanço das companhias chinesas de eletrônicos, como Xiaomi e Huawei, é apostar na tendência de Internet das Coisas, uma vez que não são todas as suas rivais que possuem uma diversidade de produtos que vai de ar condicionado conectado a smartphone com desempenho comparável ao do iPhone.

Com os novos lançamentos, que compõem o portfólio de 2019, a empresa apostará na casa conectada como estratégia de vendas para toda a sua divisão de eletrônicos. Por isso, criará nove estandes em espaços públicos pelo Brasil, como shoppings, para demonstrar como é possível controlar sua geladeira pelo celular (ou vice-versa), seu ar condicionado pela TV ou seu aspirador de pó com um comando de voz.