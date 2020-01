Samsung pode ter revelado o nome de seu novo smartphone dobrável

São Paulo – Em um evento fechado, realizado durante a Consumer Electronic Show (CES), a Samsung mostrou detalhes do que será seu novo aparelho. Ao que é possível observar, o novo dispositivo já tem um nome preferido: Bloom.

O próximo smartphone dobrável da Samsung está sendo guardado à sete chaves pela fabricante sul-coreana. Tanto é que a empresa nem mesmo aproveitou os holofotes da CES, o maior evento de tecnologia do planeta, para apresentar o aparelho ao público. Contudo, o deslize pode ter revelado o nome de seu próximo gadget.

As imagens registradas pelo portal coreano Ajunews e divulgadas pelo SamMobile não trazem muitas informações, mas evidenciam a presença de um celular em formato dobrável. Há também um texto com a inscrição “mudando o formato da computação móvel”.

Nas especificações técnicas, a expectativa do mercado é de que o Bloom venha equipado com processador Snapdragon 855, da Qualcoom e conte com sensores fotográficos com capacidade de registro de vídeos 8K. Espera-se, ainda, que a gigante asiática não abandone as entradas de 3,5 mm para fones de ouvidos e mantenha o padrão USB-C para o carregador.

A Samsung deve realizar uma apresentação oficial do aparelho no dia 11 de fevereiro.