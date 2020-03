Samsung planeja vender 8 milhões de TVs QLED em 2020

São Paulo – Líder do mercado global de televisores, a sul-coreana Samsung pretende aumentar o número de TVs QLED neste ano. Segundo o portal TheElec, a empresa almeja aumentar em mais de 50% o número de vendas de TVs com a tecnologia chamada QLED, a mais cara da categoria e que faz uso de uma película de pontos quânticos para melhorar a fidelidade de cores em relação ao padrão de mercado LED.

Em 2019, a companhia vendeu cerca de 5,3 milhões de unidades de televisores com a tecnologia. Ainda que tenha destaque no segmento de TVs QLED- com quase 90% de parcela de mercado dominados -, a empresa divide o setor topo de linha de televisores com companhias como a LG, que domina 65% do segmento de TVs com tecnologia OLED, rival da QLED. Além disso, as chinesas TCL e Huawei produziram, juntas, 100 mil televisores QLED no último ano.

Caso a Samsung consiga alcançar a meta de vender 8 milhões de TVs QLED ao longo de 2020, ela aumentará ainda mais sua porcentagem de mercado – e a rivalidade com marcas como LG e Sony. No último ano, os televisores da linha QLED foram responsáveis por 12,1% de todas as vendas da companhia. Ainda que a LG e a Sony, duas de suas rivais, foquem em televisores OLED, o número de vendas destes modelos é menor do que a de vendas de TVs QLED da Samsung: apenas no último ano, a sul-coreana garantiu 52,4% da parcela de mercado, o que representa mais do dobro da porcentagem da Sony.

Após queda de 5,58% no faturamento anual em 2018, a divisão chamada Consumer Eletronics, na qual a Samsung engloba as vendas de TVs, teve crescimento de 6,3% em 2019. Um dos motivos apontados pela própria empresa no seu anúncio de resultados do quarto trimestre do ano passado foi o aumento das vendas de TVs QLED em 2019.

Além da meta de venda de mais modelos de TVs QLEDs, a Samsung também está planejando lançar televisores QD-OLED, para rivalizar diretamente com a LG. Segundo o TheElec, a companhia considera investir na tecnologia chamada microLED, usada em painéis de cinema caseiro apresentados na CES 2019 e 2020, para entrar no mercado de OLEDs com um diferencial capaz de superar a qualidade de imagem dos produtos das empresas rivais.