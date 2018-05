Samsung Pay ganha suporte a novo cartão de crédito

São Paulo – O sistema de pagamento via celular Samsung Pay ganhou suporte aos cartões de crédito e débito do Sicoob. Quem possui cartão com bandeira Mastercard do sistema financeiro cooperativo poderá fazer pagamentos usando a tecnologia NFC (comunicação por proximidade) ou mesmo por MST, que simula o funcionamento da tarja magnética. Seu uso é exclusivamente em lojas físicas que possuam terminais de pagamento (maquininhas de cartão) compatíveis.

Recentemente, o Samsung Pay também ganhou suporte aos clientes do Next, banco digital do Bradesco.

Essa tecnologia de pagamentos via smartphones funciona em aparelhos das linha Galaxy S, Note, A e J Pro.

Rival do Apple Pay e do Google Pay, o sistema da Samsung foi o primeiro entre eles a ser lançado no Brasil, em julho de 2016. Ele tem parcerias com Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Santander e Ticket.

O Itaú Unibanco, porém, é um parceiro exclusivo do Apple Pay, ao menos até 4 de julho deste ano.