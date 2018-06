Samsung Pay agora funciona em pagamentos online

São Paulo – O sistema de pagamentos móveis Samsung Pay passa a funcionar em compras online a partir desta semana. A carteira digital da marca podia ser usada somente em lojas físicas, onde os pagamentos acontecem encostando um dos smartphones Android da empresa nas maquininhas de cartão.

Para viabilizar as transações online, a Samsung fez uma parceria com a Adyen, que processa pagamentos de diversos serviços online e também do rival Apple Pay, sistema de pagamentos dos iPhones. Essa companhia, aliás, é responsável por grande parte dos pagamentos em empresas de tecnologia ou que possuem aplicativos móveis, como Uber, Cabify, Netflix, 99 e Dafiti.

Nas compras online com o Samsung Pay, o funcionamento é parecido com o uso em lojas físicas. Todos os dados dos cartões de crédito do usuário são armazenados no smartphone e criptografados para evitar problemas de segurança, como vazamentos ou fraudes. Ao entrar em um aplicativo ou site que aceite o serviço, você verá um botão chamado “Pagar com Samsung”. Tocando nele, basta escolher o cartão e autorizar a transação com senha ou impressão digital.

Agora, o Samsung Pay entra em um mercado estabelecido e cheio de concorrentes. No âmbito de pagamentos online, só para citar empresas de tecnologia, temos Google e Apple, cujos sistemas de pagamentos são parecidos. Entre as tradicionais do ramo, há a Visa e o PayPal.

A EXAME, Eduardo Santos, diretor de vendas da Samsung Brasil para a área de dispositivos móveis, disse que a empresa não cobra taxas ou qualquer tipo de tarifa de quem usa o Samsung Pay atualmente. “Com parcerias recentes, como a com o banco Itaú, o nosso foco agora é aumentar o uso do Samsung Pay”, afirmou Santos. “A CNH digital, o título eleitoral digital e outros documentos colocam o smartphone cada vez mais como o aparelho mais importante nas vidas das pessoas. Todas as suas informações estarão no celular”, declarou o porta-voz.

O banco Itaú informa que também não cobra taxas pelo uso do serviço Samsung Pay com seus cartões de crédito e que trabalha para adicionar cartões de débito ao sistema de pagamento via celular ainda neste ano. Apesar de ter chegado ao país com exclusividade temporária no Apple Pay, o banco informou que a base total de clientes tem mais smartphones com sistema Android.

Os sistemas de pagamentos móveis tentam decolar há anos. O próprio Samsung Pay já está no Brasil há quase dois anos, enquanto outras diversas iniciativas de diferentes empresas já tentaram emplacar o método de pagamento. Com cenário mais voltado ao digital, isso pode finalmente acontecer no Brasil.

“O mercado avançou e hoje com certeza está mais preparado para trabalhar com essa tecnologia. O ambiente atual se mostra mais propício à utilização de carteiras digitais, com um número mais amplo de varejistas aceitando essa modalidade de pagamento e nível de informação maior entre os consumidores em torno do serviço”, de acordo com e-mail da comunicação corporativa do Itaú Unibanco.

Veja a lista de dispositivos da Samsung compatíveis com o pagamentos móveis na internet ou nos pontos de venda:

– Galaxy S9+

– Galaxy S9

– Galaxy Note 8

– Galaxy S8

– Galaxy S8+

– Galaxy A8

– Galaxy A6+ (apenas NFC)

– Galaxy J7 Pro

– Galaxy J5 Pro

– Galaxy A7 (2016 e 2017)

– Galaxy A5 (2016 e 2017)

– Galaxy A9

– Galaxy S7

– Galaxy S7 edge

– Galaxy S6 (apenas NFC)

– Galaxy S6 edge (apenas NFC)

– Galaxy Note 5

Relógios da marca também são compatíveis com a solução de pagamentos. São eles o Gear S3 Frontier, o Gear S3 Classic e o Gear Sport.